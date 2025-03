"Extra hekken en signaalgevers": organisatie Brugge-De Panne neemt maatregelen na "nachtmerrie"

Er is niks mooiers dan een wedstrijd zonder valpartijen, met een mooie winnaar of winnares.

De Classic Brugge-De Panne komt aan in een smalle dorpskern, wat een mooi decor, maar ook gevaar oplevert. De organisatie bekijkt opties om uit te wijken naar een ruimere omgeving in de kustgemeente.



"Je zit aan de kust met trein- en tramsporen", legt Johan Van Hecke uit, "maar we gaan alles grondig bekijken voor de toekomst."



"Vandaag gaan we alvast voor een veilige koers. Er is niks mooiers dan een wedstrijd zonder valpartijen, met een mooie winnaar of winnares. Daar doen we het voor."