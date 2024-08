Van Crombrugge wil miljoenenkeeper Penders uit Genkse doel houden: "We grapten nog over Fabrizio Romano"

Of Van Crombrugge (31) vrijdagavond onder de lat zal staan tegen Westerlo is nog niet helemaal zeker. De ervaren keeper ligt in de weegschaal met Mike Penders (19), die deze week zijn toptransfer naar Chelsea geofficialiseerd zag.

"Dan treedt er altijd wat decompressie op", vertelt doelman Hendrik Van Crombrugge , "maar we hebben een ervaren coach die voor een oefenwedstrijd heeft gezorgd (2-0 winst tegen Fortuna Sittard, red.). Nu focussen we op Westerlo."

"Als ik dan achteraf kan zien dat die jongens een mooie carrière uitbouwen - en dat ze mij niet vergeten zijn - geeft dat mij ook voldoening. Ik heb altijd mijn rol wel vervuld, of het nu als eerste of tweede doelman is."

Voorlopig is Van Crombrugge nog eerste keuze bij Genk, al wil Penders daar maar al te graag verandering in te brengen. Toch blijft de sfeer tussen beiden goed. "Het is heel mooi voor Mike dat hij die transfer kan maken", zegt Van Crombrugge.



"We grapten soms ook over de transfergeruchten. Toen Fabrizio Romano al tweette "Here we go", lachte Mike dat het nog wat vroeg was."



Zit Genk dan niet met een (luxe)probleem? Lees: moet het zijn jonge miljoenenkeeper niet laten spelen?

"Dat is aan de trainer", blijft Van Crombrugge diplomatisch. "Ik weet niet welke afspraken er met Chelsea gemaakt zijn. Daar is mij niets over gezegd en daar moet ik ook niet mee bezig zijn. Ik moet gewoon presteren."