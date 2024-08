Nagenieten van Belgische topprestaties? Kijk naar Een dag in Parijs met zilveren Ewoud Vromant en Imke Courtois

Genoeg stof om na te praten. De Paralympische Spelen werd vandaag gekleurd door de vele Belgen. Zo zorgde Maxime Carabin en Ewoud Vromant voor de eerste medailles voor ons land. Die laatste was dan ook te gast in onze dagelijkse talkshow Een dag in Parijs. Presentator Ruben Van Gucht nodigde ook Imke Courtois uit.