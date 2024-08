Via revalidatie en skivakantie vond Ewoud Vromant de weg naar G-sportcarrière: "Je leert relativeren"

Ewoud Vromant heeft zijn tweede paralympische medaille uit zijn carrière gepakt. Na zilver in de tijdrit 3 jaar geleden was er in Parijs opnieuw zilver, nu in de individuele achtervolging. Voor de 40-jarige Vromant zijn het mooie prestaties na moeilijke jaren. Een ontdekking in het skiën stimuleerde hem destijds. "Je leert dat je weer bijna alles kan met een prothese."