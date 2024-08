Transfer Deadline Day: Mangala naar Everton, Saelemaekers voor jaar naar Roma, Engels voetbalt in Schotland

Orel Mangala uitgeleend aan Everton

Rode Duivel Orel Mangala zal het seizoen afwerken in het shirt van Everton. Hij wordt door Lyon een jaar uitgeleend aan de Engelse eersteklasser.



"Ik ben heel blij en kan niet wachten om te beginnen. Everton is een grote club. Het was een makkelijke beslissing voor mij om naar hier te komen, want de keren dat ik tegen Everton speelde, voelde ik dat er veel fans met veel passie waren."



"Ik kan niet wachten om de fans te ontmoeten in het Goodison Park en mijn avontuur hier te beginnen. Up the Toffees", sloot Mangala zijn bericht af op de site van Everton.



Eerder was Mangala in Engeland al actief bij Nottingham Forrest.