Transfernieuws: Mandela Keita trekt van Antwerp naar Parma

Mandela Keita zal niet langer op de Bosuil te bewonderen zijn. De 22-jarige middenvelder ruilt Antwerp voor een avontuur in Italië. Keita gaat er voor oude rivaal Parma voetballen.

Parma, dat in 1993 Antwerp klopte in de finale van de Beker der Bekerwinnaars, maakt dit jaar zijn rentree in de hoogste afdeling van Italië.

Mandela Keita zal het van zeer dichtbij meemaken. De Belgische middenvelder ruilt de kern van Antwerp voor die van Parma.

De Italianen zouden naar verluidt 12 miljoen euro op tafel leggen, een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 15 miljoen.