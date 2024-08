Matias Fernandez-Pardo keert terug naar Lille: "Blij dat ik de Ligue 1 mag ontdekken"

Vorig seizoen was hij een van de revelaties bij Gent, nu keert Matias Fernandez-Pardo alweer terug naar waar het voor hem allemaal begon. De 19-jarige aanvaller trekt naar Lille, waar hij de jeugdreeksen al doorliep. In 2020 kwam hij naar Gent.



Afgelopen seizoen liet de jonge spits zich opmerken na de jaarwisseling. In de Europe Play-offs ontplofte hij helemaal. Hij scoorde toen 7 keer in 10 wedstrijden. Dit seizoen wist hij een keer de weg naar doel te vinden.



"Ik ben erg blij om terug te keren naar Lille, een club waar ik al van mijn 9e tot mijn 15e speelde. Ik kom met veel plezier terug. Ik ben heel trots en blij dat ik de Ligue 1, een fysiek kampioenschap, met snelle en complete spelers mag ontdekken", vertelt Fernandez-Pardo op de site van Lille.



Fernandez-Pardo zal met Lille ook zijn opwachting maken in de Champions League tegen onder meer Real Madrid, Liverpool en Juventus. "Het is voor mij een droom om mee te doen. Ik kan niet wachten om onze supporters te ontmoeten en de sfeer te ontdekken in het voor mij al bekende stadion."



Fernandez-Pardo ondertekende een contract van 5 seizoenen in Frankrijk. Hij wordt er ploegmaat van Thomas Meunier.