Is het EK in gevaar? Olav Kooij start niet meer na lelijke val en moet wonden likken

Hebben we een EK-topfavoriet minder?



Olav Kooij zal stevig vloeken. De Nederlander van Visma-Lease a Bike stond aan de start van deze Renewi Tour met het EK in Limburg in zijn achterhoofd. Een goede voorbereiding om de benen nog eens te testen.



Als grote favoriet voor enkele ritzeges stond hij met ambities aan de start, maar daar mag hij dus een kruis over trekken.



In een schijnbaar onschuldige bocht ging hij samen met Eekhoff, Jacobs en Kanter onderuit vandaag ondervindt Kooij te veel last om te starten.



Breuken lijkt de sprinter niet te hebben, zijn ploeg spreekt op X over "verwondingen".



Dé vraag is of Kooij zijn EK (15 september) in het gedrang dreigt te komen. Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout had hem aangeduid als mede-kopman.