"Ik heb alles uit mijn lichaam gehaald": G-zwemmer Sam de Visser blaast uit na 6e plaats op eerste Spelen

Tevreden over zijn debuut, maar zijn honger is nog lang niet gestild. Sam de Visser zwom in de finale van de 400 meter vrije slag naar een zesde plaats op zijn eerste Paralympische Spelen. "Ik heb er alles uitgehaald, maar ik zal toch nog wat harder moeten werken", richtte hij al meteen ambitieus zijn blik op Los Angeles 2028.

Vanuit de tribune was ook duidelijk de naam van onze landgenoot te horen tijdens de wedstrijd. Een decibel-piek te danken aan heel wat van zijn meegereisde vrienden en familieleden.



"Dat heeft me toch heel veel extra moed en motivatie gegeven", glundert hij.



Dat de Fransman Ugo Didier (4'12"55) voor eigen publiek naar de overwinning zwom, zorgde nog eens voor een extra boost in de zwemzaal. "Het was toch heel speciaal om dit mee te maken. Dit is echt met niets te vergelijken. Je zult wel aan mij gezien hebben dat ik echt aan het genieten was, zeker", knipoogt De Visser.



En het feestje is nog niet voorbij voor onze landgenoot, die de festiviteiten vanavond voortzet in het Belgium House.



"Jawel, daar ga ik zo meteen naartoe. En ik heb ook gevraagd of ik nog wat langer mocht blijven in Parijs, zo kan ik ook nog de sluitingsceremonie meepikken. Daar kijk ik toch naar uit", sluit hij af.