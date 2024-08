Vele vlekkeloze entrees en al meteen een finale: dit was de 1e dag van de Belgen op de Paralympische Spelen

Fin.

De eerste dag van de Paralympische Spelen zit erop voor de Belgen. Zo zagen we debutant Sam de Visser in de eerste finale naar een zesde plaats zwemmen in de 400 meter vrije slag. Het duo Marc Ledoux en Laurens Devos plaatsten zich voor de 1/8e finales van het dubbelspel in het G-tafeltennis, Piotr Van Montagu stootte (als achtste) eveneens door naar de 1/16e finales van het G-boogschieten en ook Francis Rombouts begon aan zijn toernooi in het Boccia. Hij verloor zijn eerste partij met 2-5.



