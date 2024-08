US Open: ex-winnares Raducanu sneuvelt meteen, langste match in de geschiedenis en emotionele zege voor Osaka

wo 28 augustus 2024 09:47

Op de US Open heeft voormalig laureate Emma Raducanu de eerste ronde niet overleefd. Naomi Osaka, ook ex-winnares in New York, staat wél in de tweede ronde, na een emotionele overwinning. In het mannentoernooi was er een schrikmomentje voor Carlos Alcaraz en speelden Dan Evans en Karen Chatsjanov de langste match in de US Open-historie.

Ex-winnares Emma Raducanu meteen out

Sinds ze in 2021 op haar 18e een sprookje met happy end schreef door als kwalificatiespeelster de US Open te winnen, is Emma Raducanu vruchteloos op zoek naar dat sprankeltje magie. Maar de terugkeer naar de voor haar heilige grond van de US Open heeft niet voor een vonk kunnen zorgen bij de nu 21-jarige Britse. Tegen de ervaren Sofia Kenin, zelf laureate op de Australian Open in 2020, beet Raducanu dinsdag na een driesetter in het zand. "Ik had meer matchritme nodig. Ik voel me verdrietig, want ik wilde het hier goed doen", zuchtte een geëmotioneerde Raducanu, die in de aanloop naar de US Open verstek liet gaan voor de toernooien van Toronto en Cincinnati. De Britse heeft sinds haar triomf 3 jaar geleden geen match meer kunnen winnen op de US Open.

US Open Emma Raducanu ( 72 ) Sofia Kenin ( 54 ) einde 1 set 1 6 6 set 2 3 4 set 3 6

De langste match

In het mannentoernooi hebben de Brit Daniel Evans en de Rus Karen Chatsjanov een stukje geschiedenis geschreven. De twee stapten pas na 5 uur en 35 minuten weer van de baan, na de langste wedstrijd ooit op de US Open. Het was Evans die won, zelfs nadat hij in de 5e set 4-0 had achter gestaan. "Als kind hebben ze mij altijd verteld dat je tot het einde moet blijven vechten. Dat heb ik al mijn hele carrière gedaan en nu blijkt het toch ook wat op te leveren", lachte de 34-jarige Engelsman moe maar voldaan. "Ik vind dat ik de hele wedstrijd best goed gespeeld heb, al kreeg ik op het einde krampen. Maar hij was er toen niet beter aan toe. Het werd een fysieke uitputtingsslag. Nu wil ik gewoon naar mijn bed toe."

US Open Daniel Evans ( 184 ) Karen Khachanov ( 22 , 23 ) einde 66 set 1 78 77 set 2 62 77 set 3 64 4 set 4 6 6 set 5 4

Emotionele zege voor Naomi Osaka

Naomi Osaka won de US Open in 2018 en 2020, maar sukkelde daarna met haar mentale gezondheid en werd intussen ook moeder van een dochtertje. Begin dit jaar maakte ze na 15 maanden haar rentree op de baan, met wisselend succes. Maar de zege tegen 10e reekshoofd Jelena Ostapenko in New York was misschien wel exact wat de Japanse nodig had om weer écht aansluiting te maken met de wereldtop. Voor Osaka was het haar eerste overwinning tegen een speelster uit de top 10 in meer dan 4 jaar. "Ik worstel al het hele jaar met mijn vertrouwen. Dit was heel belangrijk voor mij", zei Osaka na haar zege.

US Open Jelena Ostapenko ( 10 , 10 ) Naomi Osaka ( 88 ) einde 3 set 1 6 2 set 2 6

Kwalificatiespeler laat Carlos Alcaraz even schrikken

Ook viervoudig Grand Slam-winnaar Carlos Alcaraz staat in de tweede ronde op de US Open, al moest de Spanjaard wel verrassend een set prijsgeven tegen de nummer 186 van de wereld, de Australische kwalificatiespeler Li Tu. Tu stopte in 2014 zes jaar lang met tennissen. In die periode haalde hij een diploma en richtte hij een tennisacademie op. Dinsdag kreeg hij Alcaraz even nerveus door zowaar de 2e set te winnen. "Hij heeft me wel verrast", gaf de Spanjaard toe. "Na een aarzelende start liet hij geweldig tennis zien. Ik ga hem wat beter moeten volgen, want ik denk dat we elkaar snel weer zullen tegenkomen."