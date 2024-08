Zizou Bergs triomfeert na marathonmatch op de US Open: "Ik voel het wel in mijn beentjes"

Zizou Bergs heeft zich na een slopend duel geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De Belg versloeg dinsdagnacht de Rus Pavel Kotov na een vijfsetter. "Het was een rollercoaster van momentums", reageert Bergs bij Sporza.

Helaas voor Bergs sloeg hij naast veel winners ook een pak meer onnodige fouten dan Kotov, waardoor de Rus in de match bleef. Eén breakpunt volstond voor Kotov om een beslissende 5e set uit het vuur te slepen. Daarin hield Bergs na bijna 4,5 uur wedstrijd het hoofd koel: 6-6 na 12 spelletjes en 10-7 in de tiebreak.

In set 2 hielden Bergs en Kotov gelijke tred, tot de Rus in het 10e spelletje toesloeg. Hij verzilverde een breakpunt op de opslag van Berg en stak daarmee meteen ook de set op zak: 6-4.

Op de US Open hadden beide spelers het aanvankelijk moeilijk op hun eigen opslag, al kon Bergs daar het meest van profiteren. De Belg snoepte Kotov meteen 2 keer zijn eigen service af en stoomde zo in een halfuurtje naar 6-2-setwinst.

Zizou Bergs en Pavel Kotov stonden in New York voor het eerst tegenover elkaar op het ATP-circuit. De Rus, de nummer 60 van de wereld, bewaarde wel goeie herinneringen aan onze landgenoot. Op enkele kleinere toernooien had Kotov de Belg al 2 keer kunnen verslaan, Bergs kon al één keer winnen van de Rus.

"Het was ongelooflijk", reageert Zizou Bergs bij Sporza na zijn marathonwedstrijd. "Begin dit jaar kon ik er alleen nog maar van dromen om zo een hele match lang te blijven spelen aan volle intensiteit. Al voel ik het nu wel in mijn beentjes (lacht)."

"Ik zit al zoveel jaren met twijfels en een probleem met krampen dat we pas begin dit jaar hebben opgelost. Als je het dan hier, waar het toch warm en vochtig is, ruim 4 uur kunt volhouden én winnen, dat is fantastisch. Het is echt een teamoverwinning."

Kotov verkocht zijn huid wel duur. "Ik wist dat hij een vechter is. Het ziet er niet altijd even mooi uit bij hem, maar hij kan heel goed spelen. Het was een rollercoaster van momentums. Een potje schaken. Maar gelukkig wist ik op de juiste momenten de juiste zetten te doen."

In de 2e ronde treft Bergs de Italiaan Flavio Cobolli, de nummer 31 van de wereld. "Ik heb al voor hetere vuren gestaan", klinkt het zelfverzekerd. "We zullen de tegenstander analyseren en kijken waar de opportuniteiten liggen. Samen met de andere Belgen wil ik hier zo ver mogelijk geraken."