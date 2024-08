Sterke David Goffin staat geen enkele set af en walst over Tabilo naar tweede ronde van US Open

US Open

En of David Goffin klaar is voor de US Open. Na een moeilijke start in zijn eerste ronde nam hij de controle volledig over van de Chileen Alejandro Tabilo. Onze landgenoot stuurde de nummer 21 van de wereld meteen wandelen in 3 sets: 6-7, 1-6, 5-7.

"Ik heb mijn vertrouwen herwonnen op het Amerikaanse hardcourt."

Met die veelbelovende woorden zakte David Goffin af naar New York voor de US Open. Hij had overduidelijk moed geput uit enkele goeie voorbereidingstoernooien.

De Chileen Alejandro Tabilo (ATP 21) was dus een gewaarschuwd man, maar leek absoluut niet wakker te liggen van de uitspraken van onze landgenoot.

In de eerste set van het eersterondeduel nam Tabilo al snel de touwtjes in handen. Was de 3-0 een voorbode van de afstraffing die Goffin zou krijgen?

Integendeel. Onze landgenoot schoot wakker en zijn motor ging steeds harder draaien. Goffin keerde terug tot 4-4 en sleepte daarna een tiebreak uit de brand. Die zette hij met 7-9 naar zijn hand.

Een mentale tik voor de Chileen, zo leek wel. Want in set 2 walste Goffin Tabilo helemaal plat. Hij pakte twee keer 3 games op rij, enkel bij een 0-3-stand kon Tabilo nog even terugslaan.

En ook in de derde set ging de Waal door op zijn elan. Bij 2-2 ging hij door de opslag van de nummer 21 van de wereld. Alleen volgde daarna geen vlotte opmars richting een vlekkeloze zege, wel een breakfestival.

Met 4 breaks in 6 spelletjes ging het scorebord van 2-3 naar 5-3 voor de Chileen en daarna weer helemaal de andere kant op: 5-7 en een verdiende plek in de tweede ronde voor Goffin. Daar wacht straks de winnaar van de partij tussen Coric en Mannarino.