Het "vernieuwde" KAA Gent overleefde de druk van bovenaf: "Natuurlijk is de opluchting groot"

De opluchting was groot in de Planet Group arena.

Of het nu spannend was of niet, de zesde opeenvolgende deelname aan een groepsfase van een Europese competitie is een feit voor KAA Gent. En toch is de zucht van opluchting bij deze kwalificatie misschien wel het grootst. Want voor het "vernieuwde" Gent was het de eerste grote doelstelling. "De druk was er, maar ze straalde niet af op de ploeg", vond Sven Kums.

Coach Wouter Vrancken rende bij het beslissende doelpunt van Mathias Delorge tegen Partizan het veld op alsof hij zelf had gescoord. Het is tekenend hoeveel deugd de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League KAA Gent doet.

De kwalificatie is het grootste doel in mijn eerste maanden hier. Gent-trainer Wouter Vrancken

"Natuurlijk is de opluchting groot, heel groot zelfs", vertelde de Gent-coach achteraf. "De kwalificatie is het grootste doel in mijn eerste maanden hier." "De jongens hebben er ook heel hard voor gewerkt. Met veel moeilijkheden ook, want in het begin is het allemaal nog nieuw: de groep, de vibe en de manier van werken."

"Maar de jongens hebben alles goed opgepikt. Ondanks dat er misschien nog veel verloop aankomt, willen ze toch hun hoofd voor elkaar en voor de kwalificatie leggen. Dat is tof om te zien. Daarom ben ik blij dat ze zichzelf dit cadeau geven."

Gent-trainer Wouter Vrancken zag hoe zijn ploeg de kwalificatie verzekerde.

De aanvoerder van Gent, Sven Kums, beaamt dat de motivatie in de spelerskern groot is: "Voor Europees voetbal doen we het elk jaar opnieuw. Voor een club als Gent is die zesde opeenvolgende keer fantastisch. Dat mag je niet onderschatten." "Vaak moeten we drie voorrondes overleven en zo in het begin van het seizoen, wanneer niet alles perfect loopt, is dat toch lastig." Dat zag ook Wouter Vrancken: "Het is eigenlijk te spannend gebleven", oordeelt hij. Sven Kums: "En toch had ik niet het gevoel dat Partizan Belgrado ging scoren. Vanuit de club was er wel druk, maar die straalde niet af op de ploeg. We hebben verdiend de overwinning naar ons toegetrokken, al moeten er sowieso wel nog dingen beter."

De vernieuwde groepfase? Nog niet bekeken, nee... Gent-kapitein Sven Kums

Bijgevolg gaat Gent dus naar de vernieuwde groepsfase van de Conference League. Dat die er anders zal uitzien dan de voorgaande 5 seizoen, hield Kums nog niet bezig: "Ik heb het nieuwe systeem nog niet bekeken, nee."

"Het feit dat we in pot 1 zitten, bewijst wel dat we er Europees staan. En bovendien konden we de voorbije jaren bijna altijd doorstoten naar de volgende ronde."

Over Mathias Delorge: "Chapeau voor hem"

Dat Mathias Delorge de Gentenaar is die definitief de trekker heeft overgehaald, is voor beiden geen toeval.

"Het is altijd de vraag bij zo'n jonge nieuweling wanneer hij zich kan inpassen en de verantwoordelijkheid kan opnemen om belangrijk te zijn. Delorge doet dat nu al. Het team pakt hem ook goed op. Chapeau voor hem."

Ook Sven Kums ziet dat Delorge een extra troef is voor dit Gent: "Hij is heel belangrijk op die positie, zo vlak voor de verdediging. En als hij dan ook eens af en toe zijn doelpuntje meepikt, is het perfect."

Dat Kums dan als papa van de groep af en toe zijn plaats zal verliezen, deert hem niet: "Dan is dat dan maar de keerzijde."

"Papa" Sven Kums met één van zijn kinderen op het veld.