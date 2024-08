Mathias Delorge helpt KAA Gent aan 6e Europese groepsfase op een rij

Een doelpuntje in elke wedstrijd volstaat voor AA Gent om opnieuw naar de groepsfase van de Conference League door te stoten. Lang leek de bonus uit de heenwedstrijd te volstaan tegen Partizan Belgrado, maar in het slot scoorde Delorge het doelpunt van de zekerheid. Het is voor AA Gent al de 6e Europese groepsfase op een rij.

Mathias Delorge kroonde zich na alweer een uitstekende wedstrijd tot matchwinnaar. De jonge Belg ontrolde zich in geen tijd tot de meest betrouwbare en noodzakelijke pion in het systeem Wouter Vrancken. Mocht het 0-0 zijn, ging de eer naar Davy Roef, die Gent in de matige momenten in de wedstrijd overeind hield.

Wanneer Delorge in het absolute slot met een knal de zegel op het ticket voor de groepsfase van de Conference League plantte, barstte de Gentse vreugde los. Gent-trainer Wouter Vrancken liep het veld op alsof hij zelf had gescoord. Het toont hoe deugddoend en noodzakelijk deze kwalificatie is voor de Buffalo's.

Mathias Delorge: "Het gaat snel en heel goed, wat fijn is. Vandaag was het hoofddoel de kwalificatie en dat is gelukt. Scoren blijft speciaal, maakt niet uit wanneer en hoe. Er was ruimte en ik dacht waarom eens niet. Hij vloog er goed in. Ik denk dat mijn papa er wel van genoten heeft. Ik had gevoel dat we beter waren, maar het doelpunt bleef achterwege. En dan voel je toch dat die 1-0 te riskant is. Vrezen was het niet, maar er heerste toch een bepaalde nervositeit."