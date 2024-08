Geen Champions League-voetbal, toch moet KAA Gent straks al aan de bak: waarom wordt duel vanavond gespeeld?

De Champions League-sfeer is helemaal terug in Gent.

Niet omdat de Buffalo's voor het eerst sinds 2020 nog eens een (kwalificatie)match spelen op het kampioenenbal, wel omdat het Europees voetbal op woensdagavond na al die jaren nog eens terug is.

Opmerkelijk, want de Conference League plant zijn wedstrijden normaal altijd op donderdagavond. Toch is er een goeie reden om dat vanavond niet te doen.

Want het Belgische succes in Europa heeft ook een keerzijde: omdat Anderlecht, Cercle Brugge én KAA Gent alle drie nog steeds overleven in de Europa League en de Conference League, greep de federale politie in.

Die eiste namelijk dat de 3 ploegen niet op hetzelfde moment aan de bak zouden komen in eigen huis. Iets wat met de 3 thuiswedstrijden tegen Dinamo Minsk, Wisla Krakau en Partizan Belgrado wel het geval was.

De UEFA ging mee in het veiligheidsverhaal en besliste om de wedstrijd van de Buffalo's te verplaatsen. Daardoor komt AA Gent vanavond al in actie.

Maar daar stopten de verschuivingen niet. Ook aan het startuur werd gesleuteld: de Buffalo's trappen hun partij al om 18.00 uur op gang. De schuldige daarvoor?

De Champions League. Er mag namelijk geen overlapping zijn met de wedstrijden op het kampioenenbal.

Gent kan zich zo dus niet helemaal mengen tussen de Europese toppers in de hoogste competitie, maar misschien inspireert de kalenderwijziging hen wel nog eens tot Champions League-niveau - net als in gloriejaar 2016.