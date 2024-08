Gandelman doet het opnieuw voor Gent, dat zakelijke zege op zak heeft tegen Partizan Belgrado

EINDE: Partizan 0-1 Gent

Het is Gent gelukt om de 0-1-voorsprong, die Gandelman na een kwartier scoorde, vast te houden. Op cruise controle leek Gent de krappe zege zonder al te veel zorgen binnen te halen, maar op het einde zag het er toch nog heel benauwd uit. Tien minuten voor tijd besloot de ingevallen Lazarevic van dichtbij over en Roef loste een hoge voorzet bijna in de voeten van een Partizan-speler. De Gent-doelman was wel zelf verantwoordelijk voor de clean sheet, want in het slot redde hij nog puik op een schot uit een schot van Jovanovic.





Het is een kleine bonus geworden, maar meer had op dit erbarmelijk veld in Belgrado niet gemoeten voor de Buffalo's. Dan maar volgende woensdag, om 18 u in de eigen Planet Group arena. Dan kan Gent zich verzekeren van de vernieuwde groepsfase van de Conference League.