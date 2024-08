Hanne Claes deelt haar mixed relay-verhaal van Spelen en richt zich tot Doom: "Aanpak was kwetsend en respectloos"

Het relletje in Parijs krijgt nog een staart. Hanne Claes heeft op Instagram gereageerd op haar niet-selectie voor de 4x400 m mixed relay in Parijs. Aanvankelijk zou ze deel uitmaken van het kwartet, tot Alexander Doom daar een stokje voor stak. "Natuurlijk was ik teleurgesteld en ervaarde ik een emotionele rollercoaster", deelt Claes nu haar verhaal.

"Ik voelde me fit en was op de 400 meter zowel geselecteerd individueel, als met de Cheetahs en de mixed relay", opent ze op Instagram. "Toch begon mijn olympisch parcours met een stevige horde ..."

Niet Hanne Claes - nochtans de tweede snelste vrouw op de 400 meter anno 2024 - mocht lopen in de reeksen van de mixed relay in Parijs. Wel Helena Ponette zou het Belgische kwartet vervolledigen op de Spelen.

"Ondanks mijn hoogvorm en de keuzes van de coaches om mij en Naomi Van den Broeck te laten lopen, kreeg ik te horen dat Alexander Doom enkel zou lopen in de finale als ook Helena Ponette deel uitmaakte van het team."

"Dat zou mijn uitsluiting uit het team betekenen", gaat Claes voort. Exact wat er zich in Parijs ook afspeelde.

"Die dwingende aanpak van Doom was kwetsend en respectloos. Niet alleen staat die ver van de olympische waarden, ook werkt die nefast voor het vormen van een hecht team."

De eis van Doom woog dan ook zwaar op Claes' mentale paraatheid: "Natuurlijk was ik teleurgesteld en ervaarde ik een emotionele rollercoaster, die me uitgeput achterliet twee dagen voor mijn individuele races."

"Dankzij mijn veerkracht kon ik alsnog presteren in de overige nummers, maar na een week reflecteren, heb ik geleerd dat ook de manier waarop enorm belangrijk is. Wat voor signaal sturen we uit naar toekomstige generaties als we zo'n veto zomaar accepteren?"

"Teams presteren het best op basis van wederzijds respect, niet door individuele doelen. Enkel zo kunnen we onze dromen samen waarmaken", besluit Claes, die in Parijs afscheid nam van de sport.