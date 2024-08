Bepaalt Alexander Doom selectie van Belgian Waffles? "Dit zal absoluut doorgesproken zijn"

za 3 augustus 2024 06:52

Het viertal dat de finale zal lopen in Parijs, hier op het EK in Rome: Naomi Van Den Broeck, Jonathan Sacoor, Alexander Doom en Helena Ponette.

Vanavond lopen de Belgische vrouwen en mannen de finale van de gemengde 4x400 meter estafette. Alexander Doom zou gepleit hebben voor het plekje van Helena Ponette in het team. Ten nadele van Hanne Claes, die tot voor de Spelen een betere seizoensbeste chrono had. "Bij de aflossingsploegen wordt er naar meer dan enkel de tijden gekeken", verklaart Élodie Ouédraogo de interne keuken in Paris by Night.

Op de piste raasden de Belgian Waffles met een nationaal record naar de finale van de 4x400 meter, naast de atletiekbaan was de selectiekeuze een themaatje. Jonathan Sacoor, Kevin Borlée, Naomi Van den Broeck en Helena Ponette werkten de reeksen af. In de strijd om een medaille zal Alexander Doom Borlée komen aflossen. Het viertal dat in juni op het EK in Rome vierde werd, zal de finale lopen. En die aflossingsnummers "zijn belangrijker dan de individuele", onderstreepte Imke Vervaet daags voor de start van hun Olympische Spelen nog eens. Al is er wel eentje die iets meer vrijheid én inspraak lijkt te krijgen: Alexander Doom. "A new sheriff in town", zo kondigde Élodie Ouédraogo hem aan in Paris by Night. "Hij heeft de moeilijkste puzzel te leggen qua wedstrijden."

Atletiek is en blijft een individuele sport. Elk kruit dat Doom verschiet, moet dus met het oog op een medaille zijn. Élodie Ouédraogo

Doom heeft namelijk als Europees kampioen op de individuele 400 meter zeker ook medaillekansen. En die zal hij optimaal willen verdedigen door zich te sparen in de eerste dagen van de Spelen, met enkel de finale in de mixed relay.

"Dat was bij ons ook zo", herinnerde Ouédraogo zich. Samen met onder meer Kim Gevaert, ook te gast, sprintte ze naar olympisch goud op de 4x100 meter in 2008.

"We keken als aflossingsploeg ook naar het individuele schema van Kim. Atletiek is en blijft een individuele sport. Elk kruit dat Doom verschiet, moet dus met het oog op een medaille zijn, dat snap ik."

Alexander Doom op het EK-podium van de individuele 400 meter. Ook op de Spelen wil hij daar ver raken.

"Onderling overleg"