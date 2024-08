Voormalig Club Brugge-coach Christoph Daum overleden op 70-jarige leeftijd

zo 25 augustus 2024 08:05

Christoph Daum is zaterdag op 70-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat heeft zijn familie bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Daum leidde in het seizoen 2011-2012 Club Brugge naar de tweede plaats in de competitie. Hij won landstitels in Duitsland, Turkije en Oostenrijk.

Christoph Daum zal in ons land vooral herinnerd worden om de "Daum-score". Toen de Duitse coach in 2011 neerstreek in Brugge, loodste hij Club na enkele magere jaren opnieuw naar de top in België. Dat had de Duitser vooral te danken aan krappe zeges, vaak met 1-0. Die uitslag werd dan ook al snel tot "Daum-score" gedoopt. Club eindigde het seizoen onder Daum uiteindelijk op plek twee, de hoogste notering in zeven jaar. Aan het eind van dat seizoen vertrok Daum alweer uit Brugge, om familiale redenen. Daarna zou hij nog coach zijn van het Turkse Bursaspor en het nationale elftal van Roemenië, zijn laatste opdracht.

Daum als coach van Club Brugge.