Voormalig Club Brugge-coach Christoph Daum deelt positief nieuws over kankerbehandeling

Enkele maanden geleden werd bij Christophe Daum longkanker vastgesteld.

De 69-jarige Duitser was tussen 2011 en 2012 één seizoen lang trainer bij Club Brugge. Hoewel hij in Jan Breydel erg geliefd was, verdween hij snel om privéredenen.

Daum liet in oktober nog weten dat de eerste behandelingen goed aansloegen. Op kerstavond gaf hij een nieuwe update over zijn gezondheid.

"Alle berichtjes van steun hebben me kracht en vertrouwen gegeven. Ik wil iedereen daarvoor bedanken", schrijft Daum op Instagram.

"Alle behandelingen hebben enorm goed aangeslagen. Ik ben goed aan het herstellen."