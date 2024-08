Hét moment van zijn debuutmatch? Müller tovert Kompany's aanwijzingen uit onderbroek: "Dat raak ik niet aan"

Vincent Kompany kan terugkijken op een bewogen debuut als trainer in de Bundesliga. De Belgische coach beleefde een rollercoaster in en tegen Wolfsburg. Toch wil hij niet stilstaan bij de fouten van zijn verdediging, wel bij de mentaliteit van zijn ploeg. "De manier waarop we reageerden, daar gaat het om", zegt Kompany na de match. Al gaat het in Duitsland vooral over dat ene onderbroekmoment van Thomas Müller.

Müller riep zijn ploeggenoten bij hem en deelde de nieuwe instructies van de coach. Die werkten wonderwel, want Bayern pakte alsnog de zege in Wolfsburg.

Dat in de vorm van een klein papiertje, dat netjes opgevouwen zat ... In zijn ondergoed.

Over naar de coach, die zijn vuurdoop winnend afsloot - ondanks vermijdbare fouten van zijn verdediging in Wolfsburg.

"Ik heb genoten van mijn eerste Bundesliga-wedstrijd als trainer", haalt Kompany opgelucht adem.

"Ik onthoud drie zaken: onze dominante eerste helft - waarin we geen enkele kans weggaven, ons slap begin van de tweede helft en onze mentaliteit aan het einde van de wedstrijd."

"Want ik wil het niet hebben over de fout van Kim Min-jae. Fouten gebeuren. De reactie van de ploeg is belangrijker en die was goed. Door de inbreng van Müller kwam de juiste mentaliteit weer in de ploeg."

Voorlopig mag de T1 van Bayern niet klagen. En ook de fans kunnen niet morren. Al sluit Kompany af met realisme: "Het was nog lang niet perfect, maar we werken er stap per stap aan."