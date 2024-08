Kompany haalt opgelucht adem bij debuut: Gnabry bezorgt zoekend Bayern pas in slot de zege bij Wolfsburg

65' - Own goal - Jakub Kaminski (2 - 2)

Op het uur leek zijn droomdebuut in de Bundesliga ver weg, maar Vincent Kompany heeft zijn eerste competitiewedstrijd alsnog gewonnen met Bayern München. Op bezoek bij Wolfsburg kon de ploeg van de Belgische T1 niet overtuigen. Majer wierp zich op tot kwelduivel van dienst, maar Serge Gnabry duwde die in het slot weer in zijn doosje. Na een nipte zege blijft Kompany opgelucht, maar met werkpunten achter.