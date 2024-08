Ventileerde Leandro Trossard zijn ongenoegen bij zijn doelpunt? "Hij is een voorbeeld voor de rest"

De Rode Duivel deed dat zoals we hem kennen: in één tijd - meteen ook zijn eerste baltoets bij zijn invalbeurt - legde hij de openingsgoal in het hoekje.

Het is een reputatie die een vloek of een zegen kan zijn.

Dit is een belangrijke boodschap en hij is een groot voorbeeld voor de rest van de ploeg en voor mezelf.

Mikel Arteta kreeg de kwestie uiteraard voorgeschoteld. "Als je niet aan een match begint, dan kun je op verschillende manieren reageren", zei de Spanjaard.

"Leo (Leandro) was boos, maar hij was boos omdat hij niet kon tonen op het veld hoe goed hij is. Niet omdat hij niet speelde. Dat is een erg grote kwaliteit."

"Als je hem opstelt, doet hij exact hetzelfde. Dat is een belangrijke boodschap en hij is een groot voorbeeld voor de rest van de ploeg en voor mezelf. Hij maakte het verschil bij zijn invalbeurt. Alle krediet en lof voor hem."

Genoeg lof voor een basisplaats komende zaterdag tegen Brighton?