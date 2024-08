VIDEO - Leandro Trossard solliciteert naar basisplaats: invallen en 2 minuten later scoren tegen Aston Villa

In de Premier League heeft Arsenal de topper tegen Aston Villa gewonnen. Ollie Watkins liet de kansen liggen voor de thuisploeg, invaller Leandro Trossard sloeg meteen na zijn invalbeurt ijskoud toe (en juichte amper). 0-2: 6 op 6 voor Arsenal, Villa blijft achter met de helft van de punten.

Wat als? Wat als Ollie Watkins zijn 2 gigantische kansen niet had laten liggen?

Bij de thuisploeg zal die bedenking door de hoofden blijven spelen. Zeker omdat een voorsprong en een uiteindelijke zege niet onverdiend geweest zou zijn voor Aston Villa.

In een evenwichtige eerste helft had Arsenal niet te veel klaargemaakt, al toonde doelman Emiliano Martinez nog eens waarom hij in Qatar wereldkampioen werd met een sublieme redding.

Villa verdiende vooral een doelpunt in een sterk openingskwartier na de pauze, maar Watkins was vanavond geen sluipschutter.

Een afgeweken bal van Amadou Onana werd via de lat de ideale assist voor Watkins, die al duikend geen hoek maakte met zijn kopbal.

Een prima redding van doelman Raya, maar vooral ook een dure misser, want amper 2 minuten had Leandro Trossard daarna nodig om zijn invalbeurt glans te geven met een doelpunt.

Gevleid, maar de klinische Trossard zette zijn kandidatuur voor een basisplaats duidelijk kracht bij. Dat hij zijn treffer als een ijskonijn vierde, was voer voor interpretatie.

Villa was van slag en incasseerde niet veel later de 0-2 na een slap handje - ja, ook die versie krijg je altijd te zien - van Martinez. 0-2, Arsenal heeft zijn start niet gemist.