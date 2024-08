Nafi Thiam deelt haar "olympisch litteken" en blikt terug op Spelen: "Dat had fout kunnen lopen, ja"

Op Instagram heeft Nafi Thiam (30) haar volgers een blik achter de schermen gegeven van haar olympische triomf in Parijs. Van de "verschrikkelijke bedden" over haar nieuwe litteken tot het bijna-struikelmoment op de 800 meter. Het kwam allemaal aan bod.

De rest is geschiedenis, een derde olympische titel op rij.

Maar Thiam is niet voor niets een fenomeen. Met hechtingen verscheen ze aan de start en werkte ze beide onderdelen netjes af.

De draadjes zijn eruit, het olympische litteken is een feit. Op Instagram deelt Nafi Thiam beelden van haar wonde die ze opliep tijdens haar felbevochten overwinning op de zevenkamp.

Gevraagd naar de beruchte kartonnen bedden, zei Thiam: “De bedden waren helemaal dezelfde als bij de vorige Spelen in Tokio. Niets mis mee, maar de matrassen waren echt VERSCHRIKKELIJK."

Zo beantwoordde ze enkele vragen van haar volgers op Instagram, en die gingen toch veelal over het olympische dorp.

Intussen is de storm van de Olympische Spelen weer wat gaan liggen, en blikt de Belgische graag terug op haar avontuur in Parijs.

Ik heb mijn eigen matras meegenomen. Mijn rug zou het me anders nooit vergeven hebben.

Maar voor de rest zegt ze weinig opmerkingen te hebben over het dorp. Zo was ze tevreden met de vele afleiding en animatie die er voor de atleten was.

Zo kon ze haar gedachten wat makkelijker verzetten tussen de verschillende onderdelen.

En ook met het eten kon ze leven. "Het was niet geweldig, maar oké", klinkt het. "Zeker omdat ik maar één week in het atletendorp ben verbleven."

Enige minpunt? Thiam heeft niet kunnen proeven van de felbegeerde chocolade muffins. Die werden een heuse hype onder de atleten, en waren ook online even een sensatie.

"Ik kon ze nergens vinden, ze waren veel te populair geworden."

