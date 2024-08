Met dank aan de Spelen: Thiam, Vidts, Couckuyt en Crestan al geplaatst voor WK 2025

De Olympische Spelen zijn nog maar achter de rug, maar toch valt er al een WK-ticket in de brievenbus van Nafi Thiam, Noor Vidts, Paulien Couckuyt en Eliott Crestan. Ze kunnen dus voor 2025 al een doel omcirkelen.

Na de hoogmis van de atletiek op de Olympische Spelen is het 13 maanden aftellen tot het volgende grote evenement: het 20e WK atletiek in Tokio (13-21 september 2025).

Aangezien de kwalificatieperiode begon op 1 augustus, konden al 4 Belgen zich in Parijs plaatsen voor dat WK. Zevenkampsters Nafi Thiam en Noor Vidts voldeden met hun gouden en bronzen prestatie ruimschoots aan de vereiste 6.500 punten. Olympisch kampioene Thiam sprokkelde 6.880 punten, Vidts 6.707.

Ook Paulien Couckuyt, die werd uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden, is al zeker van het WK. Haar tijd van 54"64 was één honderdste onder de vereiste limiet.

En Eliott Crestan miste met 1'43"72 nipt de olympische finale van de 800 meter, maar heeft nu wel al een WK-ticket op zak.

Opvallend: Bashir Abdi is ondanks zijn zilveren medaille op de marathon nog niet zeker van het WK. Zijn tijd was 17 seconden te traag voor rechtstreekse WK-kwalificatie.

Voor de estafetteploegen worden de World Relays op 10 en 11 mei in het Chinese Guangzhou het kwalificatiemoment. Daar liggen 14 tickets te wachten, de andere twee worden bepaald door de rangschikking.