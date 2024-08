Duizenden fans huldigen Belgische atleten op Grote Markt, Evenepoel verzorgt de show

Onze Belgische atleten reisden vanmiddag van Parijs af naar de Grote Markt in Brussel. Daar werden ze onder luid applaus ontvangen door duizenden fans. De Belgian Cats zorgden voor een eerste kippenvelmoment, Remco Evenepoel was even dj van dienst en sloot met een mic drop iconisch af. Dit was de huldiging van onze atleten.