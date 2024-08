Miljoenendeal is rond: Union laat sterkhouder Cameron Puertas naar Saudische promovendus gaan

De Jupiler Pro League is met Cameron Puertas een van zijn absolute smaakmakers kwijt.

De draaischijf van Union is al wekenlang opgejaagd wild op de transfermarkt. Zo werden overstappen naar de Bundesliga of zelfs de Premier League gefluisterd, maar de transferslag rond Puertas heeft toch een volledig andere wending genomen.



Richting Saudi-Arabië, zowaar.



Daar kwam Al-Qadsiah met een ferme smak geld over de brug. De promovendus van de Saudi Pro League kon Union en Puertas uiteindelijk verleiden met een som van 15 miljoen euro. In ruil krijgt de flegmatieke middenvelder een contract van drie seizoenen met één jaar optie.



En zo rinkelt de kassa opnieuw bij de Brusselse club, die zich opnieuw tot koning van de doorverkoop kroont.



Puertas kwam in 2021 over van Lausanne voor een bescheiden twee miljoen euro. Na een aanpassingsperiode van een jaar ontbolsterde hij helemaal tot een van de absolute sterkhouders van de Belgische competitie. Na 118 wedstrijden, 21 doelpunten en 24 assist bij Union is hij inmiddels dus 13 miljoen euro meer waard.



Al blijft Union natuurlijk met een dubbel gevoel achter. Het is na Gustaf Nilsson en Mohamed Amoura opnieuw een van zijn dragende spelers kwijt. En zo stelt de vraag zich nog maar eens: kunnen de Brusselaars deze aderlating wel opvangen?