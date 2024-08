UCI hekelt uitleg van Bahrain Victorious bij transfer Robert Stannard: "Onjuist en misleidend"

In een persbericht heeft wielerbond UCI zich vrijdag voor het eerst uitgesproken over de vrije transfer van Robert Stannard naar Bahrain Victorious na zijn dopingschorsing. Volgens de Internationale Wielerunie bevatte de uitleg van het team "onjuiste en misleidende" beweringen over de aard van die schorsing.

De overstap van Robert Stannard blijft niet onbesproken. Ook de UCI sprak zich uit over de zaak en meer bepaald over de bewoordingen in het statement van Bahrain Victorious.

"De beweringen geuit door Bahrain Victorious, zoals dat het nooit gespecifieerd is dat de renner beschuldigd werd van het gebruik van een verboden middel of dat de analyse van ons medisch team geen overtredingen kon vaststellen, zijn manifest onjuist en misleidend", staat in het persbericht van de wielerbond.

"De UCI is verbaasd over de inhoud van de verklaring van Bahrain Victorious, zelfs al is deze sindsdien van de teamwebsite verwijderd."

Stannard werd vorig jaar op non-actief gezet door de UCI, nadat hij in 2018 en 2019 om onverklaarbare redenen schommelingen had in zijn biologisch paspoort.

Het antidopingtribunaal van de UCI oordeelde dan ook dat de Australiër een verboden middel moest gebruikt hebben en legde de Australische klimmer een schorsing op van vier jaar, die met terugwerkende kracht inging in de zomer van 2018 en intussen dus al verlopen is.

"Het is jammer dat de UCI in een situatie wordt gezet dat het verklaringen van een WorldTour-team over een onderwerp zo belangrijk als de strijd tegen doping moet corrigeren", sloot de UCI af.