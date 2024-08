Bahrain Victorious pikt vrije Robert Stannard op na dopingschorsing: "Voelt alsof ik mijn leven terug heb"

Robert Stannard is opnieuw wielrenner. De 25-jarige Australiër wordt door Bahrain Victorious opgevist nadat hij sinds deze winter zonder ploeg had gezeten door een dopingschorsing voor schommelende bloedwaarden. "Het is ongelooflijk dat ik mijn wielercarrière kan voortzetten."

Na 8 maanden heeft Robert Stannard een nieuwe ploeg gevonden. Bij Bahrain Victorious vindt hij onderdak tot het einde van 2025. "Het is me duidelijk dat dit team vol met geweldige mensen zit. Ik kijk ernaar uit om met de groep samen te werken en bij te dragen aan de doelen. Het voelt alsof ik mijn leven terug heb. Ik kan niet wachten om opnieuw te koersen en ik ben heel dankbaar voor deze kans", vertelt Stannard in een persbericht. Vorig jaar werd bekend dat Stannard om onverklaarbare redenen schommelende bloedwaarden had in zijn biologisch paspoort tussen 2018 en 2019. Het leverde de 25-jarige Australiër een schorsing op, die op het moment van uitspreken al verlopen was. Stannard geeft zelf wat meer uitleg. "Atleten met schommelende bloedwaarden hebben nooit positief getest. Er werd geoordeeld dat dat enkel kon op een illegale manier, maar nooit werd er bewijs geleverd. Ik hoop dat het besluit gepubliceerd zal worden, zodat mensen er hun eigen mening over kunnen vormen."

"Het heeft mijn visie op bepaalde dingen, het wielrennen en het leven zeker veranderd", gaat Stannard verder. "Maar het dankbaarste ben ik voor de steun die ik kreeg van al mijn naasten. Zij hebben me door deze periode geholpen en ik geloof dat ik hier sterker ben uitgekomen."



Stannard zal in september al uitkomen voor Bahrain Victorious, in de Tour of Britain.



"Het is ongelooflijk dat ik opnieuw mag fietsen en mijn wielercarrière kan voortzetten. Ik moest een harde keuze maken: het besluit accepteren en de sport waarvan ik hou blijven doen, of vechten om mijn naam te zuiveren. Ik geloof dat ik de slimste keuze gemaakt heb."



"Ik heb mezelf verdedigd met logische verklaringen en wetenschappelijk bewijs, maar daar werd geen rekening mee gehouden. De waarheid is dat ik gewoon graag koers en voor de overwinning strijd. Na een jaar waarin mijn lichaam gerust heeft en zichzelf hersteld heeft, hoop ik dat ik dat kan doen voor Bahrain Victorious."



Ook de performance manager van Bahrain Victorious wilde nog iets kwijt over Stannard. "We zijn blij dat hij ons team vervoegt. Robert heeft een moeilijke periode achter de rug, maar we steunen hem. Hij is klaar om opnieuw te koersen in een professioneel peloton en is een getalenteerde renner waarvan we denken dat hij veel potentieel heeft."