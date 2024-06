Robert Stannard krijgt dopingschorsing die al verlopen is en unieke geldboete opgelegd door UCI

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft Robert Stannard een schorsing van vier jaar opgelegd. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in de zomer van 2018 van start en is dus intussen al verlopen. De 25-jarige Australiër krijgt ook een eerder unieke geldboete: goed voor 70 procent van zijn salaris in 2018 en 2019.