Lovende woorden, maar ook één groot twijfelpunt en een fictieve ketting: de startpositie van Kompany bij Bayern ingeschat

zo 25 augustus 2024 09:30

Nooit eerder stond een Belgische coach voor een avontuur van deze grootteorde. De Bundesliga start met Vincent Kompany als trainer van wereldclub Bayern München. Een unieke kans, maar óók een enorme uitdaging. Welke indruk maakte onze landgenoot tijdens de voorbereiding? En op hoeveel krediet kan hij straks redenen? Een inschatting van Kompany's startpositie.

De dromen van Vincent Kompany hebben nooit een plafond gehad.



Op zijn 17e debuteren voor Anderlecht. Het gezicht van de meest succesvolle generatie Rode Duivels ooit worden. Uitgroeien tot een clublegende bij Manchester City. En als coach van Burnley met recordcijfers naar de Premier League promoveren. Maar zelfs met die voorgeschiedenis hadden weinigen de huidige uitdaging voor Kompany (nu al) zien komen. Op zijn 38e begint hij aan de Bundesliga als hoofdtrainer van Bayern München. Der Rekordmeister, FC Hollywood, Der FCB. De grootste en meest succesvolle club uit Duitsland die aan een exclusieve tafel mag zitten met andere heerschappen zoals Real Madrid, FC Barcelona en Manchester City. Geen enkele andere Belgische trainer die in het moderne voetbal op dat niveau geraakte.

Taal van de spelers

Drie maanden na de officiële aankondiging staat Kompany vanmiddag voor zijn Bundesliga-opener op bezoek bij Wolfsburg. De eerste échte test, want het bekerduel tegen tweedeklasser Ulm (0-4 winst) bleek vorige week een formaliteit. Maar welke indruk liet Kompany tot dusver na achter de schermen bij Bayern? Wel, weinigen die het beter weten dan Christian Falk - chef voetbal bij BILD, de grootste krant van Duitsland. "Ik hoor in de kleedkamer dat Kompany veel vertrouwen geniet", ving hij op. "Vooral omdat hij de taal van de spelers spreekt. Kijk, zijn voorgangers Tuchel en Nagelsmann waren coaches die trainersideeën hadden, maar waren voorheen nooit op het hoogste niveau actief als speler. Kompany weet wel hoe de kleedkamer van een grote club werkt en ze appreciëren dat." Falk vernam dat de (tactische) aanpak van Kompany eveneens op bijval kan rekenen bij de spelers en bestuur van de Rekordmeister. "Er wordt harder gewerkt dan voorheen. Op training én in de wedstrijden, want in het nieuwe systeem ligt de focus onder meer op hoge pressing. Bij Tuchel viel Bayern aan vanuit de defensie, terwijl het onder Kompany meer zelf dominant wil zijn. Daar houden ze hier wel van."

De defensie staat hoog, dus andere teams kunnen daarvan profiteren op de counter. Christian Falk

Onze collega merkt wel dat er nú ook al vragen gesteld worden bij het plan van Kompany - zo werkt dat nu eenmaal bij een club waar er dagelijks pagina's over volgeschreven worden. "De grote vraag is of het systeem van Kompany ook gevaren met zich meebrengt. De defensie staat hoog, dus andere teams kunnen daarvan profiteren op de counter. Na het bekerduel zei Thomas Müller al dat er zaken zullen moeten verbeteren als ze tegen grote ploegen spelen. Maar daar heeft Bayern nog wel even tijd voor."

Hogere machten bij Bayern

Anders dan bij Anderlecht en Burnley zal Kompany straks over een ongeziene spelersweelde beschikken. Harry Kane is een wereldspits, Jamal Musiala de wonderboy waar elke club van droomt. Dan zijn er nog bekende steunpilaren als Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich en Leroy Sané. Plus toptalenten: Mathys Tel en Aleksandar Pavlovic, bijvoorbeeld. Deze zomer gaf de recordkampioen ook nog eens 142 miljoen uit op de transfermarkt. De Franse sensatie Michael Olise (overgekomen van Crystal Palace voor 53 miljoen) en Joao Palhinha (overgekomen van Fulham voor 51 miljoen) waren de duurste vogels. "Op elke positie heeft Kompany topspelers voor zijn systeem", ziet Falk. "Het bestuur nam de transfers in handen, maar betrok de coach wel nauw bij alle dossiers. De club greep naast targets als Xavi Simons (naar RB Leipzig) en Désiré Doué (naar PSG), maar haalde met Olise en Palhinha toch twee serieuze versterkingen binnen."

Je merkt ook aan Kompany dat hij heel erg op zijn hoede is om info vrij te geen over transfers of blessure.

En dus is Bayern voor velen straks weer dé titelfavoriet bij uitstek. Zelfs na het ongeslagen stuntseizoen van Leverkusen en de concurrentie van outsiders Dortmund en RB Leipzig. Maar twee jaar zonder landstitel? Dat is in München ondenkbaar. "Kompany moét kampioen worden", aldus Falk. "Daar ligt voor elke Bayern-trainer de lat. En op het einde van het seizoen haalt hij maar beter ook de Champions League-finale én wint-ie de beker. (lacht) Dan zal Kompany in de toekomst kunnen werken zoals hij wil. Anders niet."

Dat er in de Allianz Arena nog hogere machten dan de coach aanwezig zijn, maakte een opvallende vaststelling de voorbije weken duidelijk. Op elke persconferentie schoof er een bestuurslid aan naast Kompany. Falk grijnst: "Dat is een les die de club geleerd heeft na Tuchel. Het is een manier om Kompany te beschermen tegen lastige vragen over bijvoorbeeld transfers. Die neemt het bestuur wel voor zijn rekening. Je merkt ook aan Kompany dat hij heel erg op zijn hoede is om info vrij te geven over transfers of blessure. Alles is een groot geheim."

Kompany kreeg op zijn persconferentie het gezelschap van sportief directeur Max Eberl.