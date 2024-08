Vlekkeloos debuut voor Vincent Kompany: Bayern München zet tweedeklasser Ulm zonder problemen opzij in beker

Missie volbracht voor Vincent Kompany. In zijn eerste officiële wedstrijd aan het roer van Bayern München mocht onze landgenoot meteen vieren. Bayern rolde tweedeklasser Ulm makkelijk op in de DFB Pokal. Het werd 0-4 dankzij goals van Müller (x2), Coman en Kane.

Heel wat ogen keken vandaag richting een landgenoot in Duitsland. Vincent Kompany stond er voor zijn vuurdoop als hoofdcoach van FC Bayern München.

De Rekordmeister mocht het in de eerste ronde van de DFB Pokal opnemen tegen tweedeklasser Ulm. Geen al te zware opdracht als opener, dus.

Maar in München waren ze het geflopte bekeravontuur van vorig jaar nog niet vergeten. Toen kegelde Saarbrücken Bayern tegen alle verwachtingen in al in de 2e ronde uit het toernooi.

De opdracht was dus simpel voor Kompany en de zijnen: winnen. Een boodschap die je ervaren rot Thomas Müller geen twee keer moest meegeven. Na 15 minuten stond de naam van de Duitser al 2 keer op het scorebord.

Al snel boeken toe in Ulm. In de tweede helft diepten Kingsley Coman (79') en Harry Kane (90+3') de score nog wat uit.

Een rustig, maar vooral ook uitstekend debuut voor Kompany. Eerder vandaag scoorde onze landgenoot trouwens ook al punten door Leon Goretzka - die niet erg geliefd is in Beieren - uit de selectie te weren.

Beetje bij beetje wint Vince the Prince dus harten in het zuiden van Duitsland.