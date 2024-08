DFB Pokal: Belgen bij Bremen stoten vlot door, Bornauw en Wolfsburg hebben meer moeite tegen vijfdeklasser

Belgen bij Bremen en Wolfsburg stoten door

Werder Bremen heeft zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde. Het won met 1-3 op bezoek bij derdeklasser Cottbus. Senne Lynen speelde de hele partij en zag ploegmakker Keke Topp een hattrick maken. Die tweede landgenoot, Olivier Deman, viel in met nog 20 minuten op de klok.



Wolfsburg, met Bornauw maar zonder Vranckx, had het een stuk lastiger. Patrick Wimmer maakte al vroeg de 0-1, maar daar bleef het na een spannende pot in en tegen vijfdeklasser Koblenz ook bij.