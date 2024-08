VIDEO - Nusa (ex-Club Brugge) heeft amper één minuut nodig voor debuutgoal voor Leipzig, ook Openda scoort

De start van de Bundesliga laat nog een week op zich wachten, maar de Duitse eersteklassers komen dit weekend wel al in actie in de beker.

Bij RB Leipzig moesten ze naar derdeklasser Essen. Een prima opwarmertje dat al snel een wedstrijd op het scherpst van de snede werd.

Na amper twee minuten klom de thuisploeg namelijk op voorsprong.

Lang duurde het echter niet voor de nummer vier van vorig seizoen orde op zaken stelde.

Mede dankzij een doelpunt van Rode Duivel Loïs Openda stond Leipzig bij de rust alweer op voorsprong.

Dat gaf trainer Marco Rose de kans om wat nieuwe namen tussen de lijnen te brengen. In de 83ste minuut was het aan Antonio Nusa. Het Noorse goudhaantje trok begin deze week van Club Brugge naar Duitsland voor een slordige 28 miljoen euro.

Veel tijd om zich in de ploeg te spelen had de 19-jarige winger duidelijk niet nodig. Al na één minuut was het prijs. Met zijn tweede baltoets van de wedstrijd vuurde hij de bal knap voorbij de doelman in doel.

Het werd uiteindelijk 1-4. Doelman Maarten Vandevoordt (ex-Genk) zat de hele wedstrijd op de bank.