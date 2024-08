Daar is dan toch de transfer van Antonio Nusa: goudhaantje van Club trekt voor stevige som naar RB Leipzig

Dit jaar geen ellenlange transfersoap voor Antonio Nusa.



Wat vorig seizoen fout liep bij Brentford, lukte deze dinsdag wel met RB Leipzig: het verzilveren van zijn langverwachte transfer.

Het 19-jarige toptalent trekt voor 28 miljoen euro + 2 miljoen aan bonussen naar de Bundesliga-club van onze landgenoot Lois Openda. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen.



Nusa maakte in de zomer van 2021 op 16-jarige leeftijd de overstap van het Noorse Stabaek naar de Jupiler Pro League. Na een aanpassingsperiode werd hij een vaste waarde in de rotatie vanaf het seizoen 22/23, met als hoogtepunt zijn doelpunt in de 0-4 overwinning tegen Porto in de Champions League. Het maakte op dat moment van hem de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de UCL.

Tijdens zijn drie seizoenen in Brugge speelde de Noorse winger 86 matchen voor Club in alle competities. Hij was goed voor 7 goals en 6 assists. Met twee landstitels en een Supercup op zak, trekt hij nu naar Duitsland.