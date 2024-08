Extra koude drank, ijs of zelfs een neutralisatie: wanneer treedt het UCI Extreme Weather Protocol in werking?

vr 23 augustus 2024 13:02

Een nieuwe dag zweten op de fiets bij temperaturen tegen de 40 graden in de Vuelta. Geen uitzondering in Cordoba, maar wel bijzonder veeleisend voor de gezondheid van de renners. Wanneer komt het UCI Extreme Weather Protocol in actie en welke maatregelen kunnen dan genomen worden om het peloton te beschermen?

Renners die hoopten dat ze in Sevilla de warmste dag van deze Vuelta - en bij uitbreiding misschien wel van heel het seizoen - achter de rug hadden, komen bedrogen uit.



Richting Cordoba, 's zomers de warmste stad van Europa, worden er nog extremere temperaturen verwacht. Koersen bij 40 graden, het is "op het randje" van verantwoord volgens sportarts Ruud Van Thienen. Het Extreme Weather Protocol van de UCI, bestaat dat nog? Die vraag klinkt steeds luider de voorbije dagen. Uiteraard is het antwoord daarop positief en sinds begin dit seizoen zijn er zelfs speciale regels voor warme dagen. De UCI voegde het High Temperature Protocol toe aan het in 2015 geïntroduceerde Extreme Weather Protocol, dat een algemener kader is voor ook extreem koude of natte dagen. In die nieuwe toevoeging werd een duidelijke maatstaf toegevoegd aan de tot dan toe arbitraire interpetatie van extreem weer. De WBGT-index (wet-bulb globe temperature) moest voor een eenduidig kader zorgen.



Met die WBGT wordt gemeten wat de thermische belasting is van de directe blootstelling aan warmte. Niet alleen de luchttemperatuur, maar bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid of de stralingswarmte worden mee in rekening gebracht.

De UCI werkt met een kleurencode in vijf afgebakende zones, van de laagste witte zone met heel weinig risico voor de gezondheid van de renners (WBGT lager dan 15°C) tot de hoogste rode zone met hoog risico (WBGT hoger dan 28°C).



Bij elke zone horen ook een aantal aanbevolen maatregelen die toegepast kunnen worden. Alleen zijn het slechts aanbevelingen: de finale beslissing blijft wel liggen bij de koersorganisatie in overleg met de andere betrokken partijen.

In de Vuelta moesten de supporters al te hulp schieten met verkoeling langs het parcours.

Meer schaduw, drank en ijs of zelfs neutralisatie