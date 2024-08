Puffen en zweten in de Vuelta: is koersen bij 40 °C wel verantwoord? "Dit is echt op het randje"

Een aankomst in de warmste stad van Europa en temperaturen tot boven de 40 °C. Het Vueltapeloton ziet dezer dagen af als de beesten onder de loden Spaanse zon. Niet voor het eerst stelt zich de vraag: is koersen bij zulke temperaturen niet gevaarlijk? Sportarts Ruud Van Thienen levert antwoorden.

"Bij zo'n hitte gaat je lichaam bij het sporten op een andere manier reageren. In de eerste plaats ga je meer zweten, waardoor je meer zout gaat verliezen. De hartslag gaat ook stijgen, want de hersenen gaan proberen om de lichaamstemperatuur ideaal te houden."

"Het hangt er voor een groot stuk vanaf of je het gewoon bent of niet om in extreme temperaturen te sporten", opent Ruud Van Thienen, sportarts en inspanningsfysioloog verbonden aan de UGent.

Het doet opnieuw de vraag rijzen: is koersen in zo'n hitte wel verantwoord?

Het Vueltapeloton heeft het niet onder de markt dezer dagen in Spanje, waar het kwik eerder deze week al richting de 43 graden klom. Met een doortocht door het broeierige Andalusië worden de renners nog meer op de proef gesteld. Vandaag volgt dan ook nog eens een aankomst in Cordoba, de warmste stad van Europa.

Niet alleen de prestaties lijden onder zware temperaturen, er kunnen ook medische problemen optreden. Is koersen in zo'n hitte dan niet ronduit gevaarlijk?



"Dat lijkt logisch, maar dat is eigenlijk niet zo", nuanceert Van Thienen. "Het hangt van drie factoren af. In de eerste plaats gewenning: is de atleet het gewoon om in zulke temperaturen te sporten. Ten tweede conditie: hoe getraind is de atleet? En ten derde hydratatie: is er genoeg vocht in het lichaam?"



Van Thienen verduidelijkt het met een vergelijking. "Een ongetrainde persoon die gaat wandelen bij 25 graden, kan bijvoorbeeld al "in het rood" gaan. Terwijl sporters die al weken hittetraining hebben gedaan en goed begeleid worden qua voeding en drank bijna geen last ondervinden van sporten in grote hitte."

"Maar er is natuurlijk ook een grote genetische factor. De ene persoon is de andere niet."