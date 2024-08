Wat een nummertje van Wout van Aert! Na heuse survivaltocht op steile slotklim knalt hij naar 2e zege in de Vuelta

Wat was het strafste: zijn eindsprint of zijn overlevingstoer op de steile slotklim? Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege van de Vuelta in stijl gewonnen. De groene trui ging knap mee met de klassementsmannen en klimgeiten over de verraderlijke Alto del 14% en maakte het in de laatste rechte lijn zelf af. Een gouden zaak voor het groen die ook grotendeels te danken is aan Sepp Kuss, die de boel in het slot eigenhandig controleerde.

Een pittig en typisch Spaans muurtje is de afsluiter van de achtste rit. Daarvoor ligt slechts één bergje op het parcours, waardoor deze heuvelrit gesneden koek lijkt voor de aanvallers. Of zet een van de favorieten voor de eindzege zijn ploegmaats toch aan het werk voor nog een ritzege in de eerste week?

Het is pas de eerste zege op Spaanse bodem voor Wout van Aert. Op de weg dan toch, want in het veld won hij wel al in Benidorm dit jaar. Zijn zege eerder in deze Vuelta was dan weer nog in Portugal na de Gran Salida in Lissabon.

Meegeklommen met de besten op de pittige Alto del 14% en het dominant afgemaakt in de sprint. Wout van Aert zette zijn enorme veelzijdigheid nog maar eens in de verf. Zijn ploegmaats deden het prima door de andere snelle mannen overboord te gooien en te controleren, Van Aert zelf rondde oppermachtig af. Nog steviger in de groene puntentrui.

Het stond in de sterren geschreven dat de geschiedenis zich zou herhalen in Cordoba. Een sprint van een uitgedunde groep na de Alto del 14% in de finale, het is allerminst een primeur deze eeuw in de Vuelta.



De eenzame Spaanse vluchter was nog voor dat bergje al gegrepen. Zelfs de klassementsrenners wilden er een woordje meespreken na een hete dag richting braadpan Cordoba.

De ploegmaats van Primoz Roglic legden er dus nog een laagje op na de beurt van die van Wout van Aert. En of de Alto del 14% voor schade zou zorgen.



Nog slechts een twintigtal bleef over op de top, met tussen al het klimgeweld met onder meer Lennert Van Eetvelt ook nog de groene trui. Knap weer van Van Aert en van ploegmaat en uittredend winnaar Sepp Kuss.



De Amerikaan controleerde het trosje favorieten door veel kopwerk op zich te nemen en late aanvaller Marc Soler prima op tijd in te rekenen. Met een elitegroepje gingen we naar de finish, een gouden kans voor Van Aert.

En door het gebeuk van Kuss had hij een extra motivatie om het grandioos af te ronden. Met gemak regelde onze landgenoot de sprint nadat ook Sivakov zijn aanval niet tot op de streep kon rekken.

Niemand kwam in de buurt van zijn achterwiel. Naast zijn tweede ritzege doet Van Aert ook een uitstekende zaak voor groen. Concurrent Groves werd bergop gelost en viel bovendien.



Rode trui O'Connor was alert mee in de eerste groep en blijft aan de leiding. Eerste achtervolger Roglic pakte wel 6 bonificatieseconden op de top van de Alto del 14% en knabbelde dus wat van zijn forse achterstand af.