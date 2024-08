Van Aert bewierookt ploegmaat Kuss na 2e ritzege: "De titelverdediger zo zien werken gaf kippenvel"

vr 23 augustus 2024 18:13

Na een geanimeerde finale snelde Wout van Aert vrijdag in het broeierige Cordoba naar zijn tweede zegeruiker in deze Vuelta. Onze landgenoot kon de sprint van een afgeslankt peloton netjes regelen en mocht daarvoor ploegmaat Sepp Kuss bedanken. "Een geweldig voorbeeld van onze teamfilosofie."

Een sprint met een gereduceerd peloton, dat was het gewenste scenario voor Wout van Aert in rit zeven. Dat scenario voltrok zich ook, al moest onze landgenoot wel zijn tenen uitkuisen om in Cordoba naar een tweede ritzege te kunnen sprinten. "Ik had niet verwacht dat de rit zo zou lopen, nee", reageerde een gelukkige winnaar tijdens het uitrijden op de rollen. "Ik had gedacht dat we met een grotere groep naar de streep zouden gaan." Red Bull-Bora-Hansgrohe, het team van Primoz Roglic, zorgde echter voor een moordend tempo op de laatste klim van de dag. "Ik wist dat die klim zwaar zou zijn, maar ik had niet verwacht dat de koers zo zou exploderen", pufte Van Aert.

Ik weet niet of de mensen begrijpen hoe het is om zo'n werk te verrichten als je minder dan 60 kilogram weegt, zoals Sepp.

"Toen we bovenkwamen zat ik redelijk geïsoleerd, dat maakte het moeilijk om de situatie te managen. Maar toen kwam Sepp Kuss." De Amerikaan sleurde kilometers op kop om vluchter Marc Soler binnen schot te houden. "Ik weet niet of de mensen begrijpen hoe het is om zo'n werk te verrichten als je minder dan 60 kilogram weegt. Toen Sepp de kop trok, zat ik met kippenvel in het wiel. Gelukkig kon ik het afmaken."

Geen risico

Door het beulswerk van Kuss werd Soler nog gegrepen in de slotkilometers. De Spanjaard van UAE had de finale ontregeld met zijn uitval en lokte zelfs even Van Aert uit zijn kot.

"Ik wilde niet achter de feiten aanrijden, dus probeerde ik zelf ernaartoe te rijden", duidde Van Aert. "Maar toen ik omkeek, zag ik UAE vol in de achtervolging rijden. Ik wilde geen risico nemen, dus besloot ik het anders te spelen."

Dat deed onze landgenoot dus met succes. Goed voor zijn tweede ritzege in deze Vuelta. "In ons team draait het niet alleen om winnen, maar ook om presteren als team. Iedereen moet zich soms opofferen."

"Maar dat de titelverdediger in deze Vuelta zo werkt voor mij, is een geweldig voorbeeld van onze teamfilosofie", besloot Van Aert.

