Ex-kapitein en held van Eriksen: Simon Kjaer stopt als Deens voetbalinternational

Denemarken moet afscheid nemen van zijn voormalige aanvoerder. Simon Kjær zal niet langer deel uitmaken van de Deense nationale ploeg. Dat maakte hij zelf bekend.

"Aan alles komt een eind", schrijft de 35-jarige verdediger op Instagram. "Na 15 geweldige jaren heb ik besloten om te stoppen bij de nationale ploeg. Het is dubbel, maar de tijd voelt rijp."

Kjaer was sinds 2016 aanvoerder van het Deense voetbalelftal en speelde al sinds 2009 voor zijn land. Hij speelde onder andere bij Sevilla FC en AC Milan, maar had de laatste jaren last van blessures en zit momenteel zonder club.

De Deen heeft 132 caps op zijn naam staan en pakte de heldenrol op zich toen Christian Eriksen plots in elkaar zakte op het EK in 2021. Hij zorgde ervoor dat zijn teamgenoot in een veilige, zijwaartse positie kwam te liggen en verhinderde zo dat Eriksen zou stikken.

"Het is altijd een eer en voorrecht geweest om Denemarken te mogen vertegenwoordigen", sluit Kjaer zijn bericht af.