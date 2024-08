Vandenbempt zag hoe Tedesco voor "gevaarlijk standpunt" koos in zaak-Courtois: "Maar water was zo diep als ravijn"

Het laatste schot in de open oorlog tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco lijkt afgevoerd. Onze analist Peter Vandenbempt ziet evenwel dat er alleen maar verliezers achterblijven. "Maar de situatie is nu wel klaar en duidelijk", ziet hij.

"Je hebt nu wel het voordeel van de duidelijkheid. Volgende vrijdag en komende maand moeten we nu niet elke keer weer vragen aan Tedesco hoe het zit met Courtois. Nu is de situatie klaar en duidelijk."

"Courtois neemt een beetje de vlucht vooruit om volgende week bij de bekendmaking van de selectie niet op de een of andere manier te worden opgeroepen. Er zijn wel nog wat discussies geweest met Frank Vercauteren over zijn positie, maar dat bracht niet veel zoden aan de dijk."

"Het lag in de lijn der verwachtingen als je ziet wat er de voorbije maanden allemaal is gebeurd", aldus onze commentator. "Zeker na de uitspraken van Tedesco een paar maanden geleden en de post van Courtois met de lange neuzen die erop volgde. Dan weet je dat het water heel diep is, zo diep als een ravijn waardoor het niet meer zou goedkomen."

Toch betreurt onze analist hoe het allemaal gelopen is tussen de twee hoofdrolspelers.

"België kan niet meer rekenen op een van de beste keepers ter wereld. Vorige week onderstreepte Courtois nog zijn klasse in de Europese supercup. Het is doodzonde dat je nu in de Nations League, maar vooral over twee jaar op het WK - dan is Courtois nog altijd top - niet kunt rekenen op een uitstekende doelman."

"Ik kan me voorstellen dat het goede EK van Koen Casteels de noodzaak bij Tedesco minder groot maakte om even door het stof te gaan en zijn excuses aan te bieden. Dat vind ik toch een gevaarlijk standpunt."

"Maar nog eens: dit is doodzonde. Dit had allemaal niet hoeven gebeuren als beide partijen minder koppig waren geweest, een minder groot ego hadden gehad én er minder via het publieke forum gesproken was. Ach, het is nu niet anders."