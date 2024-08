Thibaut Courtois dropt bommetje: "Onder bondscoach Domenico Tedesco keer ik niet meer terug bij de Rode Duivels"

De deur is definitief dicht. Het is al langer een publiek geheim dat de relatie tussen Thibaut Courtois en de Belgische bondscoach Domenico Tedesco helemaal vertroebeld is. De doelman van Real heeft deze nu ook als reden opgegeven om niet meer opgeroepen te worden voor de nationale ploeg. "Ik keer niet terug onder deze coach", klinkt het.