Goffin loot pittig, Mertens, Bergs en Minnen trekken gunstigere kaart op US Open

De Belgische nummer één treft de 25-jarige Rus al voor de vierde keer, na drie eerdere ontmoetingen in 2021. Bergs won er daar één van. De winnaar staat in de tweede ronde tegenover de Italiaan Flavio Cobolli (ATP-31) of de Australiër James Duckworth (ATP-70).

Als Goffin weet door te stoten zal hij het in de volgende ronde moeten opnemen tegen de Kroaat Borna Coric (ATP-87) of de Fransman Adrian Mannarino (ATP-42).

De Luikenaar versloeg Tabilo wel al eens eerder op het graveltoernooi van Madrid in 2022: hun eerste en tot nu toe enige ontmoeting. Tabilo werd overigens eerder dit jaar op Roland Garros in de eerste ronde ook al uitgeschakeld door Zizou Bergs.

Elise Mertens (WTA-34) is donderdag gekoppeld aan de Chinese Zheng Saisai (WTA-1323) in de eerste ronde van het enkelspel bij de vrouwen.



Het wordt de eerste confrontatie tussen de 28-jarige Mertens en haar dertigjarige opponente, die in 2020 nog 34e op de wereldranglijst stond. In de tweede ronde wacht op het hardcourt in New York wellicht een onderonsje met de Kazachse Jelena Rybakina (WTA 4).



Greet Minnen (WTA-75) krijgt dan weer de Poolse Magdalena Frech (WTA-45) voor de kiezen. Nooit eerder kwamen de 27-jarige Minnen en haar 26-jarige tegenstandster tegen elkaar uit. In de tweede ronde volgt mogelijk een duel met olympisch vicekampioen Donna Vekic (WTA-25).