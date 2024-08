Blikje Red Bull atten, scoren en lachen met lege prijzenkast Tottenham: Jamie Vardy is helemaal terug

Jamie Vardy heeft zijn terugkeer in de Premier League niet gemist. De 37-jarige cultspits van Leicester City was meteen trefzeker tegen Tottenham en maakte van de gelegenheid gebruik om de bezoekers in hun hemd te zetten.

Veel heeft hij de bal niet geraakt, maar groot was de invloed van Jamie Vardy wel. De talisman van Leicester City deed nog maar eens wat hij al zoveel heeft gedaan voor The Foxes: scoren.

Had het stimulerende middeltje bij de rust geholpen? In de catacomben goot de aanvaller een blikje Red Bull in één teug naar binnen. 12 minuten later stond hij al op de juiste plek voor de gelijkmaker tegen Tottenham, zijn 137e in de Premier League.

De 37-jarige Engelsman heeft nu al 8 keer weten te scoren op de openingsspeeldag van de Premier League. Alleen Mo Salah doet (ook sinds afgelopen weekend) beter met 9 doelpunten.