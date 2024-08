Jamie Vardy kan het nog altijd: ervaren spits helpt Leicester met kopbalgoal aan draw tegen Tottenham

Jamie Vardy en Leicester City hebben hun rentree in de Premier League niet gemist. In eigen huis hielden The Foxes Tottenham in bedwang. Jamie Vardy - wie anders? - tekende met een kopbal voor de gelijkmaker. Wout Faes stond een hele wedstrijd in de basis.

Een sprookje zoals in 2016 zit er niet meteen aan te komen, maar net als in de goeie, ouwe tijd stond Jamie Vardy vanavond wel aan het kanon voor Leicester City.

The Foxes vierden in eigen huis hun terugkeer in de Premier League na een jaartje afwezigheid. Openen deden ze met een lastige partij tegen Tottenham Hotspur.

De rentree liep ook niet meteen van een leien dakje. Vlak voor het halfuur zorgde Pedro Porro voor de 0-1. Hij knikte een indraaiende voorzet van ex-Leicester-publiekslieveling James Maddison tegen de touwen.

Een kunstje dat ook Vardy nog niet verleerd is, zo bleek in de tweede helft. De ervaren rot in de spits van The Foxes mocht nog voor het uur moederziel alleen de gelijkmaker binnenkoppen aan de tweede paal.

1-1, dus. En daar bleef het ook bij in het King Power Stadium, ook al leidde balverlies van invaller Bergvall nog bijna tot de 2-1 van ex-Genk-speler Ndidi.

Geen slechte start voor Leicester, Tottenham zal dan weer minder tevreden zijn. Het maakt zich bovendien ook nog zorgen om Bentancur, die uitviel met een schijnbaar ernstige blessure.