Vijfvoudig Ironman-winnares moet carrière vroegtijdig beëindigen door gezondheidsproblemen

Daniela Ryf was sowieso van plan om er na dit seizoen de brui aan te geven. De 37-jarige Zwitserse heeft dan ook al genoeg op haar palmares staan: vijf keer won ze de Ironman in Hawaï en vijf keer werd ze wereldkampioene op de halve afstand.

Maar wegens gezondheidsproblemen wordt haar succesvolle loopbaan nu met enkele maanden ingekort. Een ontsteking op het ruggenmerg blijkt de oorzaak van de pijn.

"Ik had het graag anders gezien", geeft de Zwitserse toe. "We hebben er alles aan gedaan om me weer op de been te krijgen, maar de behandeling heeft niet gewerkt. Het is tijd om de signalen te respecteren en naar mijn lichaam te luisteren."

Ryf is nochtans weer helemaal fit. "Maar door mijn blessure kan ik niet trainen met de intensiteit die nodig is om terug te keren naar de top. De doelen die ik voor mezelf heb gesteld loslaten, is moeiijk. Daarom heb ik geworsteld met deze beslissing, maar mijn coach en ik hebben besloten dat dit het juiste is voor mijn gezondheid op lange termijn."

"Het is dus tijd om het rustiger aan te doen en meer van het leven te genieten", vertelt Rys. "Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk, ook al doet het pijn om het los te laten."