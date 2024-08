Ilkay Gündogan stopt bij Duitse nationale ploeg: "Ik kijk met grote trots terug"

De Duitse middenvelder Ilkay Gündogan heeft zijn afscheid van de nationale ploeg aangekondigd. Hij speelde in totaal 82 keer voor Duitsland en was kapitein tijdens het Europees kampioenschap in zijn thuisland. "Ik zal zeker fan blijven van dit nationale team", liet Gündogan weten via Instagram.

Na 82 interlands neemt Ilkay Gündogan afscheid van de Duitse nationale ploeg. De 33-jarige middenvelder twijfelde al even om te stoppen bij Duitsland, maar heeft nu definitief de knoop doorgehakt.



"Ik kijk met grote trots terug op de 82 interlands voor mijn thuisland. Toen ik in 2011 mijn debuut maakte, had ik nooit bedacht om aan dat aantal te komen."



"Mijn hoogtepunt was de enorme eer om als kapitein het team te leiden op het EK in eigen land. Na al die jaren zijn we er eindelijk in geslaagd om de natie weer trots te maken. Dat ik hierin een rol mocht spelen, stemt me heel gelukkig."



"Maar al voor het toernooi voelde ik een zekere fysieke en mentale vermoeidheid", geeft Gündogan toe. "Dat zette me aan het denken, want de wedstrijden op club- en landenniveau nemen niet af."



Gündogan gelooft rotsvast in de toekomst van de Duitse ploeg. "Ik zal zeker fan blijven en ik hoop dat de stijgende lijn samen kan worden voortgezet. Dan is er niets wat ons ervan weerhoudt een van de grootste titelkandidaten te zijn op het WK van 2026."



"Dank aan alle fans, medewerkers, coaches en teamgenoten die mij op deze reis vergezeld hebben. Het was een eer!"