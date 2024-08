Europese kampioen klopt medevluchters in 2e rit in de Ronde van de Toekomst, Tim Rex wordt 3e

Net niet voor de Belgen in de Ronde van de Toekomst vandaag. In de 2e rit mochten de vluchters - met Tim Rex - sprinten voor de zege, maar hij werd geklopt door Europees kampioen Henrik Pedersen. De Deen wordt ook de nieuwe leider. Rex mag zich troosten met de bergtrui.

In de 2e rit van de Ronde van de Toekomst moesten de renners tussen Sarrebourg en Ronchamp-Champagney 184 kilometer afhaspelen. In de laatste 60 kilometer lagen 3 hellingen, waardoor het voor het peloton niet makkelijk zou worden om controle uit te voeren.

Tim Rex sprong mee in de vroege vlucht en pakte onderweg alles mee wat hij tegenkwam. Hij won de tussensprint en pakte alle bergpunten, waardoor hij morgen de bergtrui dragen.



De vroege vluchters waren oorspronkelijk met 5. Rex had het gezelschap van de Sloveen Gal Glivar, de Deen Henrik Pedersen en de Fransmannen Yoan Morin en Baptiste Troja. De Fransmannen moesten lossen op de voorlaatste klim, Rex dook met Glivar en Pedersen de slotfase in.



Het peloton liet de vluchters uitlopen tot meer dan 5 minuten en zou zich dat beklagen. Ondanks verwoede pogingen om het gat te dichten, kwam de grote groep te laat.



In de sprint met 3 toonde Pedersen, de Europese kampioen, zich de snelste. Glivar werd tweede, Rex had geen verhaal meer en moest vrede nemen met de 3e plaats.



Pedersen neemt ook de leiderstrui over van de Canadees Michael Leonard, die gisteren de proloog won.